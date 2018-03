Acid, de eerste internetsuperster van Vlaanderen: 'De media zouden bang moeten zijn van ons'

Bent u boven de twintig? Dan is de kans klein dat u Acid kent. Maar vraag aan tien Vlaamse tieners wie hij is en minstens acht ervan zullen u weten te vertellen dat Nathan Vandergunst, zoals hij echt heet, een fenomeen is. Acid is namelijk de grootste Nederlandstalige youtuber van België. Zijn kanaal heeft 344.000 abonnees. Zijn filmpjes worden elke dag door 210.000 mensen bekeken. Dat zijn kijkcijfers waar Karen Damen heel erg blij mee zou zijn.

Nog een illustratie van zijn populariteit: in de vlog De gekste drugs ooit! van 9 juni 2017 had hij aan zijn subscribers beloofd dat hij een tatoeage op zijn linkerbil zou laten zetten als de video 30.000 likes verzamelde. Dat was spreekwoordelijk bedoeld. Om u een idee te geven: de officiële videoclip van Goud van Bazart - 3,4 miljoen keer bekeken - heeft nooit meer dan 17.000 likes gehaald. Maar omdat de fans van Acid de fans van Bazart niet zijn, begon een maand geleden de commentsectie van De gekste drugs ooit! te herleven. In alle stilte hadden de likes de kaap van de 30k bereikt.

Kortom: Acid is de eerste Vlaamse superster van de nieuwe media. En toch is de kans dat zijn naam u iets zegt bijzonder klein. Zeker als u ouder dan twintig bent. Mocht de generatiekloof een gezicht hebben, dan was het dat van Acid.

In een interview met Knack Focus is Vandergunst behoorlijk pessimistisch over de toekomst van de televisie. 'Ik weet niet of de media bang zijn van ons, maar ze zouden bang moeten zijn. Het lijkt soms alsof televisie niet doorheeft dat er alleen nog oude mensen kijken en die oude mensen alleen ouder worden. De jeugd is weggevallen.'

'Tv heeft mijn generatie niks te bieden. De laatste keer dat ik mijn televisie nog gebruikt heb om televisie te kijken was voor de finale van De mol. Niet de andere afleveringen. Alleen de finale. Mensen van mijn leeftijd kijken naar De mol en De slimste mens omdat die programma's niet héél saai zijn, maar dat is het. Televisie is ons kwijt.

'Ik zie volwassenen een hele avond in de zetel liggen en naar Eén of VTM kijken. Niet eens naar een specifiek programma. Volgens mij weten ze niet eens wat ze kijken. Behalve dat het Eén of VTM is. Is het dat dan, dat ze van ons willen?'

'De vraag die ik het vaakst krijg, is of ik dit doe om later in de media te gaan werken. Dat is nog altijd hoe YouTube bekeken wordt: als een opstapje naar de echte media. De realiteit is dat ik op televisie minder kijkers zou hebben, minder zou verdienen en minder mijn goesting zou kunnen doen. Ik zie niet in waarom dat de logische volgende stap zou zijn. YouTube is er. En zolang iedereen blijft onthouden dat er meer is dan geld en views, zal het niet meer weggaan.'