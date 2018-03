50 jaar geleden werd Martin Luther King vermoord. Zo wordt hij op tv herdacht

Op woensdag 4 april is het precies vijftig jaar geleden dat de droom van Martin Luther King een nachtmerrie werd. De moord op de predikant en burgerrechtenactivist, in een hotel in Memphis, Tennessee, wordt deze week zowel in Vlaanderen als Nederland herdacht met een rist documentaires en een film.