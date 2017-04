30 jaar The Simpsons: wegbereiders van satire

Op 19 april 1987 laat cartoonist Matt Groening zijn Simpsons voor het eerst los op de Amerikaanse kijker. In een rubriek die deel uit maakt van The Tracey Ullman Show maakt de familie Simpson haar opwachting in filmpjes van niet meer dan 30 seconden. De grillige figuurtjes staan in schril contrast met de lieflijke Disneypersonages die op dat moment erg in trek zijn. Het niveau van de humor is nog discutabel, de timing zit er vaak volledig naast en van enige maatschappelijke kritiek is op dat moment nog vrijwel geen sprake. En toch toont het programma op dat moment al zijn potentieel als hitserie.

