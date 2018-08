3 topseries die dit najaar in uw betaalpakket zitten

MANIAC

Wat?

Een donkere comedyserie gebaseerd op een gelijknamige tv-hit uit Noorwegen met 'some multi-reality brain magic shit'.

Waarom kijken?

A-listers Emma Stone en Jonah Hill - het is geleden van de komedie Superbad (2007) dat die twee nog een duo vormden - spelen twee psychiatrische patiënten met zware mentale problemen die in een nabije toekomst aan een farmaceutisch experiment deelnemen dat volgens de dokter al hun problemen voorgoed zal oplossen. Het volstaat te stipuleren dat dat niet zonder bijwerkingen verloopt. Achter de camera staat trouwens Cary Joji Fukunaga, regisseur van het eerste seizoen van True Detective.

Waar en wanneer?

21 september, op Netflix.

Verder op Netflix?

Het laatste seizoen van House of Cards verschijnt vanaf 2 november bij de streamingreus, met Robin Wright die in plaats van de ontslagen Kevin Spacey de honneurs waarneemt in Het Witte Huis. En in november is er The Kominsky Method, een nieuwe sitcom van Chuck 'King of Sitcoms' Lorre ( The Big Bang Theory, Two and a Half Men) met Michael 'nog even kwiek als vroeger' Douglas in de hoofdrol. Zou de sitcom aan een comeback toe zijn?





THE DEUCE 2

Wat?

The Wire-anciens David Simon en George Pelecanos zappen u terug naar het New York van de seventies. Het tweede seizoen maakt een sprong van vijf jaar, naar 1977, en focust op de gouden jaren van de pornoindustrie. 'Everything is changed, it's not like it was when we started', zegt een personage in de trailer.

Waarom kijken?

De beste internationale fictiereeks van vorig najaar wordt ook de beste internationale fictiereeks van dit najaar, toch? Verwacht u aan waarachtige personages, waarachtige dialogen en waarachtige pruiken. Maggie Gyllenhaal is weer van de partij en James Franco, mét pornosnor en lange lokken, mag zijn jongeheer opnieuw inoliën: hij is terug als hoofdrolspeler en uitvoerend producent - en met hem een hoop controverse nadat vijf vrouwen hem beschuldigd hebben van ongewenste seksuele intimiteiten.

Waar en wanneer?

10 september op Play More.

Verder in Play More

Verplichte nummers als American Horror Story 8 (vanaf 12/9), Modern Family 10 ('ergens in september') en The Walking Dead 38 (23/10). Maar ook Camping (14/10), de nieuwe serie van Lena Dunham, met Jennifer Garner in de hoofdrol. En Deutschland 86 (20/10), het vervolg op de gelauwerde spionagereeks Deutschland 83.





CONDOR

Wat?

Een reboot van de film Three Days of the Condor van Sydney Pollack uit 1975, uitgesmeerd over tien afleveringen? We hebben het zo zoetjesaan wel gehad met die reboots van films uitgesmeerd over tien afleveringen.

Waarom dan toch kijken?

Naar het schijnt speelt de spionageserie vlotjes in op de dubieuze praktijken van de huidige Amerikaanse regering. En volgens The New Yorker is Brendan Fraser briljant als Nathan Flower, een werknemer van een groot bedrijf die al dan niet een dodelijk virus probeert los te laten op Washington DC. Aan gene zijde van de moral divide: Joe Turner (Max Irons), een jonge CIA-analist die vooral veel achter zijn computer zit. Tot zijn collega's allemaal uitgemoord worden. Wie is de mol?

Waar en wanneer?

In september bij Proximus TV.

Verder op Proximus

Het tweede seizoen van de Zweedse krimireeks Springvloed, van de makers van The Bridge ('ergens in oktober'). En drie seizoenen elk van de goed onthaalde sitcom Casual en de countrysoap Nashville.