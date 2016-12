2016 volgens Karen Damen: 'Ik kijk niet naar de programma's waarin ik meedoe'

Heb je je huiswerk kunnen maken, Karen?

KAREN DAMEN: Ja, maar ik vond het wel heel moeilijk. Omdat ik geen maar dan ook géén tijd heb om tv te kijken of naar concerten te gaan. Allee, ik ben daar echt heel slecht in. Maar ik heb wel enkele antwoorden klaar, hoor.

Nu ben ik bijna meer benieuwd dan anders.

DAMEN: Awel, ik heb onlangs de film Intouchables gezien. Ik zeg al praktisch heel mijn leven dat Dead Man Walking mijn favoriete film aller tijden is, maar ik denk dat ik Intouchables samen met The Sixth Sense op een gedeelde tweede plaats zal moeten zetten.

Nounou.

DAMEN: Jaja. (lacht) Goh, die film pakt je en sleurt je mee en je denkt er achteraf nog over na. Je wilt dat iedereen die gezien heeft. Dat zeg ik dan ook tegen iedereen: je móét die bekijken! Waar het over gaat? Er is een hele rijke mens die in een rolstoel zit, en die op zoek is naar een persoonlijke verzorger. Het wordt uiteindelijk een zwarte jongen. Twee totaal verschillende karakters en in het begin marcheert dat nog niet goed, maar uiteindelijk worden ze beste vrienden. Maar pas op, zonder melig te zijn. Echt een topfilm. Je móét die zien. (lacht)

Het verbaast me dat je geen tv kijkt.

DAMEN: (verontschuldigend) O, ik wéét het! Ik kijk zelfs niet naar Nieuwe buren of Glammertime, programma's waarin ik zelf meedoe. Het is zeker niet omdat ik niet geïnteresseerd ben. Want ik neem alles op, hoor. Natúúrlijk wil ik kunnen meepraten over Callboys. Maar als ik mijne kleine van school heb gehaald, in bad heb gestoken, eten heb gegeven en in bed heb gelegd, val ik soms naast hem in slaap!

Terug naar je lijstje.

DAMEN: Het strafste concert dat ik ooit heb gezien, was van Keane.

Eigenlijk...

DAMEN: Wacht, het heeft wel degelijk met dit jaar te maken! Want Tom Chaplin, de zanger, kwam in november naar Night of the Proms. Ik was zo verschrikkelijk starstruck want ik vind dat de allerbeste zanger ter wereld. Hij is de enige die live beter zingt dan op plaat. Nog nooit meegemaakt! Verder is mijn man onlangs naar een concert van LowRider geweest, je weet wel, Monsieur Paul van Triggerfinger. Ik kon helaas niet want (zucht) ik had opnames. Mijn man is ook Pauls boek aan het lezen en ik kan niet wachten tot hij het uit heeft. Het beschrijft de jongste tien jaar van zijn leven, en begint wanneer hij de afkickkliniek buitenstapt. Zulke verhalen vind ik heel interessant. Die cd van LowRider is in elk geval fantastisch.

Mooi. Heb je nog meer?

DAMEN: Neen, dat was het.

Theater? Romans? Games?

DAMEN: Ah, nog altijd Candy Crush, op mijn gsm. Als allerlaatste op de aardbol, denk ik. (lacht) Snoepjes op een rijtje zetten en... Enfin, keibelachelijk. Nee, zet het er maar in het groot op: WEINIG TIJD. (lacht)

Kurt Blondeel