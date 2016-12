2016 volgens Gilles De Coster: 'Het is gezond om je te blijven verwonderen over evidente zaken'

De mol was in het najaar al uitgespeeld, maar daarmee was het werk niet af.

GILLES DE COSTER: Dan heb je nog de montage, de pers en zo. Een fulltime bezigheid, aan een moordend tempo bovendien. Tot aan het gaatje, zoals ze zeggen.

Als je een serie monteert die al loopt, stuur je dan bij op basis van de reacties van kijkers?

DE COSTER: Neen, want dat is gevaarlijk: je zou je laten leiden door zij die het luidst roepen, wat altijd een foute keuze is. Je tracht de montage zo evenwichtig mogelijk te houden, opdat iedereen vrij een mening zou kunnen vormen. Trouwens, dat er zoveel meer kijkers waren dan we hadden verwacht, heeft ons heel veel energie gegeven om de reeks af te maken.

Wat volgde er na het gaatje? Het gat?

DE COSTER:(lacht) Dat viel wel mee: ik heb de reeks Topdokters ingelezen, waardoor ik elke week toch weer bij Woestijnvis moest zijn. In april heb ik ook nog twee opeenvolgende citytrips gedaan, naar Boston en New York. Heel fijn.

Heb je 'kunstzinnige ontdekkingen' gedaan?

DE COSTER: Daar heb ik toch even over moeten nadenken. Ik heb bijvoorbeeld maar één boek gelezen, dat ik al een jaar of twee had liggen: Skyfaring van Mark Vanhoenacker, een Amerikaan met een Belgische vader. Vliegen vinden we allemaal vanzelfsprekend, maar als piloot bij British Airways beschrijft hij hoe wonderlijk dat wel is. Hij schrijft supermooi en bijna poëtisch, waardoor je heel traag leest. Over de zotheid waarmee je kunt ontbijten in Londen en lunchen in Dubai. Je blijven verwonderen over zaken die evident zijn vind ik hoe dan ook gezond.

Ben je gulzig in je culturele consumptie?

DE COSTER: Dat kan ik wel hebben ja, en dat kan iets stoms zijn ook. Zo zit ik naar een wedstrijd van Frankrijk op het EK voetbal te kijken, zie ik Griezmann twee keer scoren, en dan wil ik alles over hem weten: hoe oud hij is, voor welke clubs hij al gevoetbald heeft. Dat zoek ik vervolgens op, nog tijdens de match. Bij muziek is dat ook een beetje zo: ik hoef slechts een of twee nummers goed te vinden om meteen de plaat te kopen. Omdat dat toch meestal het volledige verhaal is.

Pik je weleens een concert mee?

DE COSTER: Ik heb er dit jaar ook nog maar eentje gezien: Muse in Paleis 12. Ik ben een fan, ja. Heel straffe muzikanten, en altijd een totaalspektakel. Je kunt er voor of tegen zijn, maar die show is minstens even plezant als de muziek.

Heb je, naast die ene serie, nog iets anders tot je genomen via het kleine scherm?

DE COSTER: Het vijfde seizoen van Game of Thrones - ik loop achter omdat ik nooit download. Daar heb ik van genoten, ook al ben ik van de helft van de personages alweer vergeten hoe ze heten, wat ze doen en wie ze allemaal hebben vermoord. (lacht) Het vierde seizoen van House of Cards vond ik ook fantastisch: een van de allerbeste dingen die ik dit jaar al op tv heb gezien. Goedgemaakte series zijn heerlijk. Het zijn snoepjes die je steeds opnieuw krijgt.