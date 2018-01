'Three Billboards' en 'Big Little Lies' grote winnaars op Golden Globes in het teken van #MeToo

De Golden Globes gelden doorgaans als een goede graadmeter voor de Oscars, die begin maart uitgereikt worden.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri kreeg de award van beste dramafilm en beste scenario. Actrice Frances McDormand ging aan de haal met de prijs voor beste actrice in een dramatische rol voor haar hoofdrol in de film. Gary Oldman kreeg de award voor beste acteur in een dramatische rol voor zijn vertolking van Winston Churchill in Darkest Hour.

Lady Bird kaapte dan weer de prijs van beste comedyfilm weg. In de categorie film werd Mexicaan Guillermo del Toro bekroond tot beste regisseur voor zijn prent The Shape of Water.

Beste actrice in een komische rol werd Saoirse Ronan voor haar hoofdrol in Lady Bird. James Franco is dan weer de beste komische acteur voor zijn rol in The Disaster Artist. Beste buitenlandse film is de Duitse In the Fade.

In de categorie televisie kaapte The Handmaid's Tale de award voor beste dramaserie weg. Actrice Elizabeth Moss ontving de prijs van beste actrice voor haar hoofdrol in de serie. Sterling K. Brown werd erkend als beste acteur voor zijn rol in This Is Us.

Maar de grootste slokop onder de televisieseries was Big Little Lies, een gemeenschappelijk project van filmsterren Nicole Kidman en Reese Witherspoon. De HBO-reeks, onlangs nog te zien op Canvas, kaapte vier Globes weg, en wel die voor beste miniserie/tv-film, beste actrice in een miniserie/tv-film (Nicole Kidman) en beste bijrollen in een serie, miniserie of tv-film (Laura Dern, Alexander Skarsgard).

Dit jaar stonden de Golden Globes in het teken van de talrijke onthullingen van grensoverschrijdend gedrag in de Amerikaanse en internationale entertainmentsector. Heel wat televisie- en filmsterren verschenen op de rode loper gekleed in het zwart, uit protest tegen seksuele agressie.

Een honderdtal actrices zaten achter het initiatief, onder wie Nathalie Portman en Reese Witherspoon. Zij richtten de organisatie Time's Up op, om de verdediging van slachtoffers van seksuele agressie op het werk te financieren.

Superster Oprah Winfrey, die een lifetime achievement award ontving, schopte het publiek een geweten met een indrukwekkende #MeToo-speech. De presentator van de prijsuitreiking, komiek Seth Meyers, haalde uit naar producer Harvey Weinstein, die beschuldigd is van jarenlang seksueel misbruik van actrices. Ook acteur Kevin Spacey passeerde de revue.