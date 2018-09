Prominenten uit cultuurwereld vragen afzegging Eurovisiesongfestival in Israël

Tot de ondertekenaars van het schrijven, dat op de website van de Britse krant The Guardian verscheen, behoren Roger Waters, medeoprichter van de groep Pink Floyd, de filmregisseurs Ken Loach, Aki Kaurismäki en Mike Leigh, actrice Julie Christie en muzikant Brian Eno. Ook Belgische artiesten, onder wie zanger Helmut Lotti, staan op de lijst van namen onder de brief.

De Israëlische zangeres Netta won in mei het Eurovisiesongfestival in Portugal met haar song 'Toy'. Daardoor vindt de wedstrijd in mei 2019 in Israël plaats. In de brief van vrijdag wordt de Europese Radio-unie EBU (European Broadcasting Union) opgeroepen het evenement in een ander land te laten plaatsvinden.