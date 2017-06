Zon, zee en een huisdichter: zo ziet Theater Aan Zee 2017 eruit

Voor deze editie 21 werd Dirk Pauwels, theatermaker en ex-directeur van het Gentse kunstencentrum Campo, aangezocht als gastcurator. Pauwels maakte eind jaren zeventig naam en faam als een van de leden van het prettig gestoorde 'Cirkus Radeis' (samen met Josse De Pauw en Pat Van Hemelrijck), maar focuste zich al snel op het 'mogelijk maken' van kunst.

Hij stampte in 2002 ook Victoria Deluxe uit de grond, dat vandaag als autonoom sociaal-artistiek gezelschap geleid wordt door Dominique Willaert).

Datgene waar hij als theaterproducent op focuste, kleurt ook zijn festivalparcours. Dat parcours kwam tot stand na veel gesprekken met kunstenaars, inwoners van Oostende én mensen voor wie het reguliere kunstenlandschap niet evident is. Het programma dat daaruit voortvloeit, focust op de zorg voor een maatschappij zonder uitsluiting, ook binnen de kunsten.

Zo is er de 'duivenwedstrijd'. Daarvoor vertelden een aantal kwetsbare Oostendenaars hun gevoelens en verlangens aan kleinVerhaal en CAW Oostende. Die zullen rond de nek van duiven van Gent naar Oostende vliegen.

Een deel van die keuze bestaat uit hernemingen van topvoorstellingen. Onder meer de thriller Groupe Diane van Het nieuwstedelijk, de openluchtlocatievoorstelling Zingarate van Compagnie Cecilia, de trilogie WitRoodZwart, de wederopbouw van het Westen van de KOE, de monoloog Montaigne van Koen De Sutter en het totaalspektakel Fruits of Labor van Miet Warlop zijn te zien.

In première gaan onder andere Tom Jansen met De herder en de garagist (een tekst van Elvis Peeters) en Dounia Mahammed, vorig jaar op TAZ gelauwerd met de Sabam Jongtheaterschrijfprijs, met w a t e r w a s w a s s e r.

Pauwels produceert ook op TAZ enkele nieuwe creaties, zoals Soirée émancipée. Daarin gaan de vier zangeressen/actrices Fay Lovsky, Nele Paelinck, Ineke Nijssen en Maaike Cafmeyer aan het werk met het oeuvre van Drs. P, die dichter, cabaretier, componist, pianist en zanger leverde volgens Pauwels de meest spitsvondige bijdrage tot de absurdistische Nederlandstalige liederen.

Omdat 'iedereen erbij hoort', stampte Pauwels ook enkele projecten uit de grond die focussen op creatieve mensen die omwille van hun anders zijn meestal niet in het artistieke beroepsveld verwacht worden.

Verder nog: een intieme blik in de creatieprocessen van auteurs, theatermakers en beeldende kunstenaars en een programma rond Matthijs Boxsels De Encyclopedie van De Domheid.

Muziek en literatuur

Onder meer BL!NDMAN, Daan Vandewalle, The Ostend Street Orchestra, Kommil Foo en Graindelavoix verwennen de oren en doen dat op de meest gevarieerde plekken: in het Leopoldpark, in het Fort Napoleon, in een café en op het Zeeheldenplein.

Als vanouds biedt het festival ook literatuur aan in verschillende formaten, maar het bekende Uitgelezen aan Zee bestaat niet meer. BoekenTAZ serveert openhartige gesprekken met beslagen lezers. Afwisselend voelen Fried'l Lesage, Anna Luyten en Phara de Aguirre onder meer Fien Sabbe, Warre Borgmans, Jeroen Olyslaegers aan de tand.

In Op sleeptouw neemt een gerenommeerd auteur een selecte groep van 25 personen mee op sleeptouw naar een bijzondere locatie in Oostende. Ze voeren een gesprek over hun inspiratiebronnen, schrijfdemonen, schrijversdromen en andere intimiteiten. U kunt op stap met onder meer Anne Provoost, Annelies Verbeke, Gerda Dendooven, Chris De Stoop en Jeroen Olyslaegers. En in Apéro Poëzie vertellen bekende lezers over de poëzie in hun leven, bij een aperitief met zicht op zee.

Nieuw dit jaar is de uitreiking van de Poëziedebuutprijs Aan Zee, een initiatief van deAuteurs en Poëziecentrum i.s.m. TAZ.

Aansluitend op het literair programma nodigt curator Dirk Pauwels een festivaldichter uit. De keuze viel op Charlotte Van den Broeck, zij zal dagelijks een gedicht afleveren dat voor het publiek en voor iedere inwoner van Oostende zal te zien en te lezen zijn in 'de Poëziedreef' in het Leopoldpark. Warre Borgmans nodigt haar dagelijks uit om in zijn avondgesprek Nog even voor het slapengaan het gedicht van de dag te komen voorlezen.

Jongeren

Als vanouds dingt een horde jonge theatermakers en muzikanten naar uw aandacht én hengelt naar erkenning. Podiumtalent maakt kans op de Sabam Jongtheaterschrijfprijs (€ 7500) en de TAZ-KBC Jongtheaterprijs (€ 10.000). Een van de jonge muzikanten wordt gelauwerd met de opname van een videoclip, met steun van Sabam en een concert op het muziekfestival Leffingeleuren 2017, wiens programmatoren ook de jonge muzikanten selecteerden die op TAZ spelen.

