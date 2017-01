'Zodra hij de aandacht van zijn publiek heeft, komt een comedian met alles weg'

Patrick De Witte (pdw) trad één keer per jaar op als stand-upcomedian om zichzelf eraan te herinneren dat er weinig zo moeilijk was als mensen doen lachen. Denk ik. Hij vertelde het ooit in een interview, of zo heb ik het in ieder geval toch onthouden. Het schiet mij nog heel regelmatig te binnen. De Witte had onnoemelijk veel meer verstand van humor dan ik, maar toch vind ik bitter weinig bewijsmateriaal voor zijn stelling.

