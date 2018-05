Yannick Noben wint De Humorklas van Radio 2

Yannick Noben, een specialist ontmijnen in het leger, is woensdagavond verkozen tot beste leerling van De Humorklas 2018 van Radio 2. Hij haalde het van medefinalisten Amelie Albrecht en Elias Van Dingenen.

'Yannick heeft een goede podiumpresence, een krachtige stem, een straffe interactie met het publiek. Hij is heel grappig en heeft vooral ook een diepe bodem', oordeelde de jury bestaande uit onder anderen Urbanus, Maaike Cafmeyer en Han Coucke over de winnaar. 'In zijn hilarische stuk zat ook een boodschap: we moeten hier niet klagen. En was zijn tijd niet om, dan stond hij nu wellicht nog te vertellen.'

Met De Humorklas wil Radio 2 jong allround humortalent oppikken en begeleiden. De finalisten kregen zo workshops van gastdocenten Rob Vanoudenhoven (vak: improvisatie), Bert Gabriëls (vak: schrijven voor radio en tv) en Raf Walschaert (vak: schrijven van liedjes). Han Coucke, die de jonge komieken de hele wedstrijd lang begeleidde, spreekt over 'de sterkste lichting ooit' voor De Humorklas, die dit jaar aan zijn derde editie toe was. Eerder haalden Jens Dendoncker, Kamal Kharmach en Soe Nsuki al de finale van de wedstrijd.