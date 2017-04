Wim Vandekeybus spot en speelt met de zwaartekracht in 'Mockumentary of a Contemporary Saviour'

Een frêle danseres die een boomlange, gespierde kerel draagt. Of diezelfde boomlange kerel die de frêle danseres én de omvangrijke collega draagt; het kan allemaal in de postapocalyptische wereld die regisseur Wim Vandekeybus bouwt in 'Mockumentary of a Contemporary Saviour'.