Waarom Wim Opbrouck gemist zal worden bij NTGent

Wim Opbrouck start zijn carrière in 1996 bij de Blauwe Maandag Compagnie van regisseur Luk Perceval en speelt onder meer mee in de legendarische theatermarathon Ten oorlog (1997). In 1998 verhuist hij met Perceval mee naar het Antwerpse stadstheater Toneelhuis. Opbrouck toont er aan Vlaanderen - dat nog schuddebuikte van de In De Gloria- en Het eiland-kolder - dat hij ook donkere rollen de baas kan. In Knack Focus liet hij in 2008 optekenen dat hij allesbehalve fluitend door het leven gaat. 'Als ik een clown ben, dan is net een sombere.'

