Vzw Philippe Close mag Koninklijk Circus voorlopig niet uitbaten

Het Hof van Beroep twijfelt er sterk aan of de toewijzing van het Koninklijk Circus aan een vzw die gelinkt is aan de stad Brussel correct is verlopen. Vooral aan de rol van kersvers Brussels burgemeester Philippe Close wordt getwijfeld. De toelating om de zaal te morgen uitbaten is opgeschort.