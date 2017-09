Virginity (HETPALEIS en Fabuleus) is vetcool en megaleeg

Boris Van Severen, Marieke Dermul, Lennert Coorevits (Compact Disk Dummies) en Natascha Pire doken het repetitiekot in met een dikke Prince-schijf in hun gettoblaster, drie prachtige elektrische gitaren (a pink one, a silver one and a golden one, baby!) en wat synthesizers. Dat klinkt lekkerder dan het is...