Toneelhuis opent nieuwe werkplek 'V36'

P.U.L.S. staat voor Project for Upcoming Talent for the Large Stage. Guy Cassiers - artistiek leider van Toneelhuis - wil op die manier jonge theatermakers stimuleren om al in het begin van hun carrière werk te maken voor de grote zaal. Want 'waarom is het voor jonge artiesten zo noodzakelijk om eerst een lange weg af te leggen voor ze met die grote scène aan de slag kunnen of mogen gaan?', vroeg Cassiers zich af.

De komende vier jaar krijgen Hannah De Meyer, Lisaboa Houbrechts, Timeau De Keyser en Bosse Provoost de kans om op hun eigen tempo die grote zaal te ontdekken. Hoe? Door rustig aan eigen werk te schaven én door als regieassistent of dramaturg stage te lopen bij enkele podiumkunstenaars die zich intussen ontwikkelden tot de grootmeesters van de grote zaal.

Zo werkte Timeau De Keyser al mee aan Belgian rules/Belgium rules van Jan Fabre, is Bosse Provoost momenteel betrokken bij Oorlog en terpentijn van Needcompany (Jan Lauwers regisseert) en Hannah De Meyer bij Kleine zielen van Ivo van Hove. In december start Lisaboa Houbrechts bij Alain Platel, in diens Requiem.

De vier jonge honden resideren niet in de Bourla, waar het Toneelhuis werkt, maar in 'V36'. De naam verwijst naar het adres van het gebouw in de Vrièrestraat 36 in Antwerpen waar vroeger Raamtheater aan 't Zuid gehuisvest was. De jonge makers zullen er werk maken én tonen.

Hun projecten en werkproces zijn te volgen op de nieuwe P.U.L.S.blog: www.puls.toneelhuis.be