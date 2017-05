Theaterzaal HETGEVOLG moet tijdelijk dicht door bouw nieuwe wijk (UPDATE)

Momenteel is 'Turnova' in volle aanbouw. De wijk omvat onder meer een woonwijk, een hotel, een winkelcentrum, een muziekacademie en een ondergrondse parking. Turnova grenst aan de achterkant van HETGEVOLG, waar zich de theaterzaal bevindt. Tijdens die werken kan de stabiliteit van de (oude en bolstaande) buitenmuur niet langer gegarandeerd worden, zo bleek na een routinecontrole door een ingenieursbureau.

'Hoe lang dit zal duren, is koffiedik kijken. Weken, maanden, in ieder geval. Het strafste is wel dat er in 2015 ingenieurs zijn komen kijken. Zij waren van mening dat de muur veilig was, zo lang de aannemers ervoor konden zorgen dat de stabiliteit behouden bleef. De vorige eigenaar heeft zelfs nog een stelling laten bouwen om de achtermuur bijkomend te verstevigen. Maar blijkbaar zijn de ingenieurs van mening veranderd.', aldus artistiek en algemeen directeur van HETGEVOLG Stefan Perceval.

Begin volgende week is er een overleg tussen burgemeester Eric Vos (T.I.M.), de eigenaar van het gebouw en de gebruiker van het gebouw (dat is HETGEVOLG). Intussen speelt HETGEVOLG in de zaal van het Turnhoutse sociaal-artistieke gezelschap Theater Stap. Perceval hoopt dat er een duurzame oplossing gevonden wordt: 'Een theaterwerkplaats zonder theater, zeg nu zelf: hoe straffer kan je iemand amputeren?'

(EVS)

www.hetgevolg.be