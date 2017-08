Theater Aan Zee 2017 ontving 130 000 bezoekers

De vele theater- en muziekopvoeringen werden gepresenteerd op 61 locaties verspreid over de stad en de haven. In totaliteit werd een zaalbezetting van 90% gemeten, goed voor 55.000 verkochte tickets, een stijging van 10% ten opzichte van 2016. De Versluys|Dôme, de Oostendse basketzaal, werd voor het eerst ingericht tot een theaterzaal voor 550 toeschouwers en was volledig uitverkocht. TAZ gaat op zoek naar een tweede grote zaal om de stijgende vraag naar tickets te kunnen opvangen.

Ondanks het slechte weer, was er ook veel volk voor de openluchtactiviteiten en voor de ambiance op het festivalcentrum Café Koer in het Leopoldpark. Voor alle activiteiten samen, betalend en gratis, schat TAZ een bereik van 130.000 bezoekers.

Jonge theatermakers, muziekbands en dichters nemen een prominente positie in het festival. Aan het einde van de tiendaagse reikte de jury de prijzen uit. De TAZ-KBC Jongtheaterprijs (€ 10.000) werd gewonnen door Michiel Deprez met de voorstelling Piste. De Sabam Jongtheaterschrijfprijs (€ 7.500) werd gewonnen door Lester Arias met de voorstelling House. De Poëziedebuutprijs Aan Zee gaat naar Idwer de la Parra. De TAZ Jongmuziekprijs werd gewonnen door de jonge muziekband In Een Discotheek. De jeugdjury van Mu-zee-um, de kunst-educatieve organisatie in Oostende, koos voor Gebergte van Matthias Van de Brul.

De gastcurator voor de volgende TAZ editie is de Oostendse Barbara Raes. Barbara Raes werkt samen met kunstenaars, ritueelbegeleiders, mensen uit de uitvaartsector, ontwerpers en studenten sociale agogiek alternatieve afscheidsrituelen uit. Het thema kunst-zorg-uitvaart neemt ze mee in haar curatorschap voor 2018, van 26 juli tot en met 4 augustus.

Smaakmaker - In Een Discotheek