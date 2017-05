Sven Gatz, stad Leuven en KU Leuven investeren bijna 4 miljoen euro in renovatie STUK

Vlaams cultuurminister Sven Gatz, de stad Leuven en de KU Leuven investeren samen 3,9 miljoen euro in een meerjarig renovatieproject van het Leuvense kunstencentrum STUK. Gatz maakt 2,4 miljoen euro vrij via het Fonds voor Culturele infrastructuur (FOCI), de stad Leuven en de KU Leuven geven elk 750.000 euro. De renovatie is volgens Gatz noodzakelijk "om het kunstencentrum verder te laten groeien".

Het STUK is al meer dan 4 decennia actief in Leuven en verhuisde in 2002 naar een door architect Willem Jan Neutelings gerenoveerd pand van de KU Leuven aan de Naamsestraat. Het is sindsdien uitgegroeid tot een belangrijke artistieke plek in de Leuvense regio, die jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers over de vloer krijgt voor zijn culturele activiteiten.

Daarnaast is er nog een veelvoud aan bezoekers voor de universitaire colleges, debatten, cafébezoeken... Na meer dan 15 jaar intensief gebruik is het pand echter aan een grondige renovatie toe. Tijdens de renovering wordt werk gemaakt van nieuwe vloeren, opwaardering van buitenruimtes en nieuwe bestrating, het wegwerken van tochtzones, de herstelling tribune in de Soetezaal, de renovatie van het sanitair, ingrepen in het STUKcafé en verbetering van de toegankelijkheid.

De ecologische voetafdruk zal ook verbeterd worden door onder meer duurzame isolatie, energiezuinige technische installaties en de vervanging ramen en deuren met enkel glas.