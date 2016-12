Sven Gatz: 'De groten moeten de kleintjes ondersteunen'

De Ancienne Belgique, het Concertgebouw Brugge, deSingel, Vooruit en Brussels Philharmonic hebben hun beheersovereenkomst op zak. Met deFilharmonie en het Kunsthuis (de organisatie waarin Opera Vlaanderen en Ballet Vlaanderen verenigd zijn) wordt eerstdaags een gelijkaardige overeenkomst afgesloten.

De regering trekt voor deze zeven organisaties een bedrag van 53.980.000 euro uit, waarvan 2.290.563 euro extra middelen. Minister Gatz hanteerde bij de opmaak van de beheersovereenkomsten (die voor vijf jaar gelden) een andere methodiek dan gebruikelijk. Zo wordt in de overeenkomsten een tussentijdse zelfevaluatie ingelast op basis van doelstellingen die de organisaties zelf hebben vooropgesteld. Daarnaast dienen de organisaties tegen uiterlijk 30 juni 2019 een aantal principes met betrekking tot goed bestuur na te leven. Concreet heeft dit bijvoorbeeld gevolgen voor de wijze van samenstelling en het functioneren van de raden van bestuur.

Concreet:

* De beheersovereenkomst met de Ancienne Belgique bevestigt de ambitie van deze organisatie om tot de top van de Europese concertzalen te blijven behoren. De AB zal meer dan ooit aandacht besteden aan een maatschappelijk relevante werking. Al blijft de belangrijkste taak het ontwikkelen van nieuw talent - jaarlijks krijgen meer dan 200 jonge bands de kans om er te spelen in optimale omstandigheden.

* Vooruit - dat momenteel organisatorisch in zwaar weer zit na het vertrek van de directeur Stefaan De Ruyck én van de artistiek leider Khadija El Bennaoui - zal voor het eerst als kunstinstelling met een beheersovereenkomst werken en focussen op vernieuwing en maatschappelijk engagement. De organisatie zal ongeveer vijfhonderd keer per jaar de studio's ter beschikking stellen aan jonge, nationale en internationale artiesten.

* Ook voor het Concertgebouw Brugge is dit de eerste beheersovereenkomst. De organisatie zal onder meer inzetten op een interactie met kunstenaars in elke fase van hun loopbaan. Het plant ook drie formats om jong talent te ondersteunen (Scoop, December Dance Platform en Open Call) en wil minimaal 250 workshops voor een jong publiek organiseren.

* deSingel blijft mikken op een programma van internationaal theater, dans, muziek en architectuur. Het wil ook een broedplaats voor onderzoek en experiment worden én ook deze Kunstinstelling zal veel meer inzetten op sociale en culturele diversiteit, in samenwerking met partners als Let's Go Urban, de VDAB, het Minderhedenforum, Moussem, het OCMW, asielcentra of Centra voor Algemeen Welzijn.

* De beheersovereenkomst voor Brussels Philharmonic stelt dat deze organisatie meer aandacht zal hebben voor een lokale en meer maatschappelijk relevante werking. Zo zal Brussels Philharmonic samenwerken met het netwerk van het Deeltijds Kunstonderwijs en met de culturele centra. En het wil een regionaal jeugdorkest per provincie uitbouwen. Daarbovenop komt er een bovenregionaal jeugdorkest dat de jonge muzikanten voorbereidt op een professionele carrière.

Sven Gatz: 'Natuurlijk moet elke kunstinstelling streven naar een artistieke uitmuntendheid. Maar ik leg ook een grote klemtoon op hun verantwoordelijkheid om (jonge) kunstenaars of organisaties en nieuw talent te ondersteunen. Dat kan door bijvoorbeeld residenties aan te bieden, door in begeleidingstrajecten te voorzien bij het doorgroeien, door de opbouw van een (internationaal) netwerk te ondersteunen, door nieuwe genre-overschrijdende projecten op te zetten of door assistentie te verlenen bij de communicatie en op zakelijk niveau.'

(EVS)