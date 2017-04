'Surprise Surprise!', dat is het leitmotiv van de nieuwe performance van Robbert en Frank.

'Don't we deserve grand human projects that give us meaning?' is grappig en verrassend theater dat je inpakt met een resem beelden van buffels, pintjes, cocktails, vissen, kreeften, handen en een paar deurtjes. Dat klinkt absurder dan het is. En dat is exact de verdienste van het olijke duo dat Frank Merckx en Robbert Goyvaerts vormen.