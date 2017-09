Stijn Devillé bekroond met KANTL-prijs voor podiumteksten

De KANTL stimuleert wetenschappelijk onderzoek in de taal- en letterkunde. Daarnaast promoot ze het literair-culturele leven o.a. door prijzen toe te kennen. Jaarlijks reikt de KANTL een literaire prijs en een wetenschappelijke prijs uit. De literaire prijzen richten zich afwisselend op proza, podiumteksten, essay en poëzie. In 2017 zijn de podiumteksten aan de beurt.

Stijn Devillé - auteur, regisseur en artistiek leider van het Leuvense stadstheater Het nieuwstedelijk - krijgt de prijs niet alleen voor zijn recente voorstelling Hoop (2015), maar ook voor Hebzucht (2012) en Angst(2014), waarmee het een trilogie vormt. Het drieluik is volgens de jury 'een huzarenstuk waarmee Stijn Devillé tegelijk ontmaskert en een weg aanwijst. Dit is relevant theater.'

Stijn Devillé zet personages neer wiens kronkels, redeneringen, excuses, zelfbedrog en angsten ook deze van de lezer/toeschouwer zijn.

Uit het juryverslag: 'Devillé zet personages neer die geloofwaardig zijn in hun scherpe dialogen en hun ironische analyse van de hun omringende wereld. De kronkels van hun redeneringen, hun excuses en zelfbedrog, hun angsten zijn ook deze van de lezer/toeschouwer, die evenzeer geraakt wordt door de problemen die de auteur aan de orde stelt. Devillé doet dat op basis van degelijk onderzoekswerk, hij verwoordt alles helder en verhoogt de dramatische kracht door een goede balans tussen visie en verontwaardiging.'

De jury werd voorgezeten door Patrick Lateur. Daarnaast maakten ook de Academieleden Anne Marie Musschoot, Geert Van Istendael en Erik Vlaeminck deel uit van de jury.

Recente laureaten van de KANTL-prijs voor podiumteksten waren David Van Reybrouck (2007) en Tom Lanoye (2012).

De KANTL-prijs voor podiumteksten wordt op 24 oktober 2017 aan Devillé uitgereikt. Lena Devillé en Michaël Pas brengen in het Academiegebouw in Gent passages uit Hebzucht en Angst, theatercriticus Wouter Hillaert licht het theater van Stijn Devillé toe en tussendoor is er live muziek (uit Hoop) door Bert Hornikx en Geert Waegeman.

Trailer Hoop: