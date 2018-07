Stand-upster Soe Nsuki over kritiek, mediteren en de Spice Girls

Welke posters hingen er in jouw puberkamer?

SOE NSUKI: De Spice Girls, Pokémon en Yuna van Final Fantasy 10.

Wat is jouw meest onhebbelijke eigenschap?

NSUKI: Ik kan niet tegen kritiek.

Wanneer heb je voor het laatst gehuild?

NSUKI: Gisteren, toen ik naar het liedje Golden Lady van Stevie Wonder luisterde.

Wat is het beste advies dat jouw ouders je ooit hebben gegeven?

NSUKI: Mama verzekerde me altijd dat alles goed komt. Ik geloof daarin. Hangt er wel van af hoe je 'goed' interpreteert.

Hoe kom je tot rust?

NSUKI: Mediteren, - cliché-alarm! - yoga, breaken en bij mijn lief zijn.

Wier job zou je voor één dag willen overnemen?

NSUKI: Wederom cliché-alarm! - Beyoncé

Welke leerkracht zal je altijd bijblijven?

NSUKI: Mevrouw Wouters uit het Erasmusatheneum Kalmthout, die ons gedragswetenschappen gaf. Heel veel van geleerd over nuance, empathie en bewust in het leven staan.

Van welke gewoonte wil je zo snel mogelijk af?

NSUKI: Te laat komen.

Op wie ben je, al dan niet gezond, jaloers?

NSUKI: Jaloezie is pure tijdverspilling. En nooit terecht.

Wat is jouw dierbaarste bezit?

NSUKI: Ik ben mijn dierbaarste bezit.

En wat is het domste dat je ooit gekocht hebt?

NSUKI: Hahahaha! (doet alsof ze lange lijst pakt) Maar doe misschien maar mijn eerste, zelf gekochte fiets, waarvan ik meteen pijn aan mijn knieën kreeg.

Welke song/film/kunstwerk vat jou het beste samen?

NSUKI:Never Catch Me van Flying Lotus en Kendrick Lamar. Vanwege de titel - zo sta ik in het leven - en de opbouw - eerst chill, daarna de uitbarsting.

Met welk obscuur weetje pak je graag uit?

NSUKI: Ik zeg graag te pas en te onpas: met 5600 kilometer is de Amazone de langste rivier ter wereld. Dat is namelijk het enige wat ik nog wist op mijn examen aardrijkskunde in het vijfde middelbaar.

Wat is je vroegste herinnering?

NSUKI: Mijn tweelingbroer en ik, thuis spelend met een minigolfsetje dat we net hadden gekregen.

Welke stommiteit schiet jaren later, zo rond drie uur 's nachts, nog wel eens door je hoofd?

NSUKI: Hahaha! (doet alsof ze een nog langere lijst pakt) Doe maar die keer dat ik een vriend, met een andere moedertaal, op zijn gemak probeerde te stellen met een mopje. Achteraf bleek dat hij dat helemaal verkeerd begrepen had - het was ook een slecht mopje - en zich helemaal vernederd voelde. Zeer pijnlijk. Klassieke tragedie!