Sidi Larbi Cherkaoui en Luk Perceval: uitgeroepen tot belangrijkste choreograaf en regisseur

Choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui, artistiek directeur bij Ballet Vlaanderen en Eastman, is door het Duitse tijdschrift Tanz (één van de meest gezaghebbende vakbladen in de danswereld) uitgeroepen tot Choreograaf van het Jaar. Dit vaktijdschrift publiceert elk jaar een jaarboek waarin het terugblikt op het voorbije seizoen en vroeg aan 42 internationale recensenten wie voor hen dé choreograaf van 2017 is. Sidi Larbi Cherkaoui kreeg de meeste stemmen. Vorig seizoen creëerde Sidi Larbi Cherkaoui voor Ballet Vlaanderen Requiem, waarvoor hij samenwerkte met het Koor Opera Vlaanderen. Het is al voor de derde keer in tien jaar tijd dat Cherkaoui door Tanz wordt uitgeroepen tot Choreograaf van het Jaar. Eerder gebeurde dat in 2008 en 2011.

Trailer Requiem

Het gerenommeerde Duitse podiumtijdschrift Die Deutsche Bühne noemt op zijn beurt eveneens Cherkaoui de belangrijkste choreograaf van het vorige seizoen én bekroont regisseur Luk Perceval tot Operaregisseur van het Jaar voor zijn regie van de wereldcreatie Infinite Now, een samenwerking met de componiste Chaya Czernowin voor Opera Vlaanderen.

Teaser Infinite Now