Sidi Larbi Cherkaoui en Ballet Vlaanderen genomineerd voor Prix Benois de La Danse

De nominatie is een primeur voor het huis. Het is bovendien de enige Belgische nominatie in het concours dit jaar. De nominaties werden deze namiddag in Moskou bekendgemaakt. De Prix Benois de la Danse - de Oscars van de balletwereld - is één van de meest prestigieuze balletprijzen ter wereld en wordt elk jaar uitgereikt door de International Dance Association in Moskou aan de belangwekkendste verwezenlijkingen op gebied van dans in het voorbije jaar. De uitreiking vindt plaats op 30 en 31 mei 2017 in de Russische hoofdstad.

Sidi Larbi Cherkaoui en Ballet Vlaanderen zijn genomineerd in de categorie Beste Choreografie voor het werk Exhibition. Dit ballet op Schilderijen uit een tentoonstelling, de pianosuite van Modest Moesorgski in een orkestratie van Maurice Ravel, maakte deel uit van de zeer succesvolle en internationaal bejubelde mixed bill Ravel dat Ballet Vlaanderen bracht in het seizoen 2015-2016.

Exhibition is een ballet voor een twintigtal dansers die een spel spelen van in en uit kaders van schilderijen stappen. Tim van Steenbergen ontwierp het decor en de kostuums voor deze voorstelling.

Voor Ballet Vlaanderen is het de eerste keer in hun bestaan dat ze genomineerd zijn voor deze belangrijke prijs. Sidi Larbi Cherkaoui won samen met Damien Jalet in 2011 al deze prijs voor choreografie voor Babel(words). Ze zijn de enige Belgische choreografen die tot nu toe een Benois de la Danse op hun palmares hebben.

Tijdens de gala-avonden op 30 en 31 mei zullen half-solist Matt Foley en principal Drew Jacoby van Ballet Vlaanderen het duet Dido & Aeneas brengen. Deze choreografie creëerde Sidi Larbi Cherkaoui vorige maand voor het gala van Opera Ballet Vlaanderen op de bekende aria When I'm laid in Earth uit Dido & Aeneas van Henry Purcell. Dries Van Noten creëerde de kostuums voor dit duet.

Sidi Larbi Cherkaoui: 'Deze nominatie is er vooral voor de dansers van ons huis met wie ik Exhibition creëerde. Het is mede dankzij hen - en Tim uiteraard - dat Exhibition een polsslag kreeg. Ik ben dankbaar en enorm fier dat Ballet Vlaanderen kan meedraaien op dit internationale elan. Het is dankzij de hoge technische flexibiliteit en bezielde intensiteit van onze dansers dat we op één seizoen werk kunnen brengen van onder andere: Joeri Grigorovitsj, Ohad Naharin, Pina Bausch of William Forsythe. Volgend seizoen zullen we Exhibition hernemen. Niet enkel in Vlaanderen, maar we werden intussen ook uitgenodigd door het beroemde Teatro La Fenice in Venetië met dit werk.'

