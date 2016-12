Regisseur Laurent Pelly: 'Deze opera moet Donald Trump zien'

LAURENT PELLY: Het was Peter de Caluwe, directeur van De Munt, die me De gouden haan aanbeval. Ik was er nog niet vertrouwd mee: ik ben eerst en vooral een theaterman, ik regisseer pas een opera als de muziek me onweerstaanbaar inspireert. Maar De gouden haan was een gouden tip. Rimski-Korsakov schreef geen typische operamuziek vol aria's waarin een zin voortdurend herhaald wordt - zoiets regisseren vind ik eerlijk gezegd een ramp. Nee, zijn muziek volgt elke actie en elke em...