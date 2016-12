Regisseur Ivo van Hove behoort tot de honderd invloedrijkste denkers ter wereld

Ivo van Hove wordt geroemd 'for unmasking fear from the stage' en hoort zo tot de elf kunstenaars die volgens het tijdschrift in 2016 bewezen dat 'hatred, violence, and poverty may be enduring ills, but artistic pushback is eternal.'

Volgens het tijdschrift blies van Hove het klassieke Amerikaanse theater nieuw leven in: hij 'revived classic American theater and sharpened its edges, cutting to the very heart of the neo-McCarthyism currently poisoning swaths of U.S. politics. In critically praised productions of A View From the Bridge and The Crucible, Ivo van Hove pared down Arthur Miller's signature overt moralism, as well as indications of the plays' historic periods, with minimalist sets, bland costumes, and tense pacing.'

Het tijdschrift is lovend over de 'avant-gardistische manier' waarop van Hove donkere thema's zoals xenofobie, homohaat, verdachtmaking en massahysterie aankaart. Met zijn voorstellingen houdt hij ons een spiegel voor, aldus Foreign Policy.

Van Hove plukt de vruchten van jarenlang gedreven werk. Hij regisseerde op verzoek van David Bowie de musical Lazarus en behoort met zijn werk zowel in Frankrijk, Groot-Brittannië, België, Nederland als de Verenigde Staten tot de absolute top. Hij is in die landen momenteel een van de meest gevierde en bekroonde theaterregisseurs. Afgelopen jaar won hij onder meer twee Tony Awards en ontving in Vlaanderen de prijs voor Algemene Culturele Verdienste. Momenteel bereidt hij Obsession voor , een creatie van Toneelgroep Amsterdam én het Londense Barbican Centre met Jude Law in een van de hoofdrollen.

Andere categorieën waarin Foreign Policy de belangrijkste denkers van het jaar aanduidde, zijn: The Decision-Makers, The Challengers, The Innovators, The Advocates, The Chroniclers, The Moguls, The Stewards en The Healers.

Bekende namen in die categorieën zijn onder meer Hillary Clinton (Decision-Maker - 'For going high when others go low'), Angela Merkel (Decision-Maker - 'For keeping the doors ajar'), Justin Trudeau (Decision-Maker - 'For designing a humane refugee policy'), Fredros Okumu (Innovator - 'For putting the best foot forward to fight Zika') en David Archambault II (Steward - 'For protecting a (Sioux) homeland).

Alle info: https://gt.foreignpolicy.com/2016/

(EVS)