Projectsubsidies: Jan Decorte krijgt toch steun van Gatz

Cultuurminister Sven Gatz (Open VLD) heeft de projectsubsidies voor de tweede ronde verdeeld. Dat maakt hij zelf bekend in een persbericht. In totaal zijn er drie rondes per jaar, waarin volgens Gatz dit jaar ruim 8 miljoen euro zal worden uitgekeerd. Dat is 2,2 miljoen euro meer dan vorig jaar.

Gatz gaf beurzen aan individuele kunstenaars die beoordeeld werden met 'goed' en 'zeer goed'. Projecten van individuele kunstenaars en organisaties moesten zowel artistiek als zakelijk 'zeer goed' scoren.

Opvallend is dat Minister Gatz besliste bovendien om ook Bloet, de organisatie rond Jan Decorte, een subsidie toe te kennen. 'De organisatie heeft een structurele subsidie aangevraagd voor 1 jaar, voor een bedrag van 172.733 euro. De beoordeling was artistiek goed en zakelijk nipt onvoldoende', legt het kabinet van Gatz uit in een mail aan KnackFocus.be. In de plaats van de structurele subsidie is er dus nu een projectsubsidie van 43.000 euro voor Decorte.

'Jan Decorte inspireert tot vandaag jonge makers. De nieuwe samenwerkingen en het openstellen van zijn werking voor kunstenaars uit andere disciplines zullen zijn positie in binnen- en buitenland versterken', denkt Gatz. 'Bloet maakt ook werk van aanvullende financiering, buiten de subsidies.'

In totaal werden er 336 aanvragen ingediend voor de tweede ronde en werden er 91 beurzen voor een bedrag van 2 194 000 euro toegekend. In de eerste ronde waren er minder aanvragen (113), maar werd er meer geld verdeeld (3 958 000 euro)

Gatz heeft naar eigen zeggen veel 'uitstekende projecten' kunnen honoreren. 'Ik denk bijvoorbeeld aan de Antwerpse operettegroep Volksopera vzw en het zevenkoppig vrouwelijk theatercollectief Compagnie Barbarie, aan het dansgezelschap Action Scenique uit Sint-Jans-Molenbeek en aan het baanbrekend kind- en jeugdtheater Nevski Prospekt en de artistieke werkruimte Smoke & Dust uit Gent.(