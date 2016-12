Paul van Vliet en Freek de Jonge winnen Toon Hermans Award

Zaterdag is het honderd jaar geleden dat Toon Hermans in Sittard geboren werd. De prijs werd maandagavond in Carré-Amsterdam uitgereikt tijdens het gala TOON 100 jaar.

Paul van Vliet en Freek de Jonge hebben de vijfde Toon Hermans Award gewonnen https://t.co/TTuLfRmRiq pic.twitter.com/6n7i48kntA -- AD.nl (@ADnl) December 12, 2016

Omdat de honderdste geboortedag van Toon Hermans wordt gevierd, besloot de organisatie de prijs aan twee artiesten toe te kennen. Freek de Jonge en Paul van Vliet kregen de prijs mede vanwege de vriendschap die ze met Hermans onderhielden. De prijs werd vier keer eerder uitgereikt: in 2002 aan Mini & Maxi, in 2007 aan André van Duin, in 2010 aan de gemeente Sittard en in 2014 aan gitarist Benny Ludemann.

(Belga/RR)