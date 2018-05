'Paradise now (1968-2018)' van fABULEUS: woest, wild en gewaagd

Michel Vandevelde vertelde een leugen in het interview dat op 2 mei 2018 in Knack verscheen. Het was een leugen om bestwil. We zullen de leugen niet verklappen, want dan verraden we een van de spannendste scènes uit de voorstelling. En die voorstelling behoort tot het allerbeste, woeste en wildste wat we de afgelopen maanden zagen.

