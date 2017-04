Opera Ballet Vlaanderen gaat de spirituele toer op in 'East'

Choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui is wat van plan met die in de balletwereld populaire 'triple bills'. Op zulke avonden ziet u drie voorstellingen die (losjes) met elkaar verwant zijn. In 'East' - ook een triple bill - installeert Cherkaoui een subtielere en daardoor interessantere verwantschap.