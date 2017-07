'Onze wederzijdse vriend' (Cie. Marius) worstelt met de liefde, geld, planken én tekst...

Zin in muffins, lekker lang uitgesponnen liefdesintriges, onbeschaamde romantiek en acteurs die struikelen over woorden, touwen en planken? Compagnie Marius en Zomer van Antwerpen bedienen u op uw wenken in Onze wederzijdse vriend.