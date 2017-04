NTGent wordt vanaf nu geleid door Milo Rau, Stefan Bläske en Steven Heene - UPDATE

Het trio werd uit niet minder dan 24 kandidaturen geselecteerd. Hun troeven? Artistiek coördinator van NTGent Steven Heene kent het klappen van de zweep in het huis. Milo Rau is een van de meest boeiende Europese theaterregisseurs van dit moment en sinds 2007 de artistiek leider van het vanuit Duitsland en Zwitserland opererende Institutional Institute of Political Murder (IIPM). Stefan Bläske is de dramaturg van Rau.

De kandidatuur van de drie werd uit niet minder dan 24 kandidaturen geselecteerd die door een artistieke commissie en jury beoordeeld werden. Verschillende Gentse spelers bundelden hun krachten en waagden hun kans. Ook enkele witte raven deden een poging. Woensdagavond 26 april 2017 werden, aldus de krant De Standaard, twee coalities voorgedragen aan de Raad Van Bestuur. De coalitie rond regisseur Raven Ruëll (regisseur van onder meer Missie en Para, twee prachtmonologen van Bruno Van den Broecke bij KVS) en RITCS-docent Karel van Haesebrouck moest uiteindelijk de duimen leggen voor dit trio.

WIE ZIJN RAU, BLÄSKE EN HEENE?

Milo Rau (°1977) maakte indruk met, onder meer,The Moscow Trials(2013) waarin hij het proces van Pussy Riot overdeed en vorig jaar met Five Easy Pieces waarin hij kinderen de Affaire Dutroux liet naspelen bij het Gentse kunstencentrum CAMPO. Rau is naast theatermaker ook filmregisseur én journalist. Hij heeft niet alleen een neus voor nieuws en brandende actuele thema's maar weet ook de juiste vorm (film, theater, lezing) te kiezen om daar een zo scherp en relevant 'artistiek statement' over te maken.

Steven Heene (°1969) heeft jarenlange ervaring als journalist bij onder meer De Morgen maar verkaste in 2001 als programmator naar Vooruit, in 2004 trok hij naar Theater Aan Zee en sinds 2009 is hij verbonden aan NTGent. Daar ontpopte hij zich van redacteur/dramaturg tot wat nu 'artistiek coördinator' heet. Heene was de bedachtzame rechterhand van de eerdere artistiek leiders (Johans Simons en Wim Opbrouck) en kreeg op die manier - onbewust - de tijd om rustig naar de positie te groeien die hij nu zal bekleden binnen het huis. Heene ís een Gentenaar en heeft ook een oog en een hart voor de nieuwe generatie die steeds ongeduldiger aan de deuren van het Gentse stadstheater trappelt.

Stefan Bläske (°1976) werkt sinds 2014 voor Rau's IIPM als dramaturg, onderzoeker en producer. Hij studeerde theater- en mediastudies, filosofie en politiek in Heidelberg, Erlangen-Nürnberg en Rennes, en ook bestuurswetenschappen in Speyer. Hij was actief als criticus, docent theaterwetenschappen en dramaturg. In Van 2011 tot 2013 was hij dramaturg bij het Residenztheater München (Staatstheater Beieren), waar hij werkte met regisseurs als Frank Castorf, Michael Thalheimer en Milo Rau. In 2014 leidde hij de regieafdeling van de Otto Falckenberg Theaterschool van de Kammerspiele Munich.

SAFE MAAR BELOFTEVOL

Met dit trio kiest NTGent zéér safe. Het stadstheater gaf iedereen de kans om voor de functie te kandideren maar koos uiteindelijk voor het team met de kandidaat uit eigen huis... Men kiest voor weinig diversiteit in de leidinggevende functies (ook dit stadstheater wordt de komende jaren geleid door een blanke man). Men kiest voor gedegen repertoire, voor oprecht engagement, voor een mogelijke brug naar de nieuwe generatie makers en voor een stevige brug naar Europese theaters (als coproducenten van voorstellingen, bijvoorbeeld).

Dit klinkt beloftevol maar het lijkt ook een beetje op oude wijn in nieuwe zakken. De grote vernieuwing en 'reset' lijkt uit te blijven. Of niet? Kan dit team een frisse wind laten waaien door het huis? Het team zal in elk geval forse inspanningen moeten leveren om NTGent uit te bouwen tot een stadstheater waar élke Gentenaar graag en met nieuwsgierige goesting over de vloer komt. Hoe het trio dit zal klaarspelen, is ook voor hen wellicht koffiedik kijken.

Het team zelf heeft er vertrouwen in: 'We engageren onszelf om te wonen en werken in de stad Gent, waar we een aantrekkelijk programma willen samenstellen dat de artistieke signaturen van een aantal theatermakers en regisseurs verbindt - theatermakers die dezelfde waarden delen, artistiek en sociaal gesproken, en die complementair zijn met elkaar binnen het geheel. Vanaf 2018-19 zal Milo Rau per seizoen een creatie en een project voor zijn rekening nemen. We verwelkomen Luk Perceval als huisregisseur, met een nieuwe productie per seizoen, alsook als docent, bijvoorbeeld in samenwerking met KASK Drama. Deze eerste lijn vormt de basis waarop we andere (jongere) theatermakers inviteren. Met Action Zoo Humain, het gezelschap van Chokri Ben Chikha, en Victoria Deluxe, de sociaal-artistieke werkplek, willen we de huidige samenwerking naar een hoger niveau tillen. Het doel is om te investeren in de artistieke generaties van de toekomst - regisseurs en spelers - met de meest uiteenlopende sociale en etnische achtergronden. We denken dat NTGent, maar ook de stad Gent, klaar is voor een kleurrijke en diverse toekomst, ook aan de publiekszijde.'

