NTGent wordt vanaf nu geleid door Milo Rau, Luk Perceval en Steven Heene

Het trio werd uit niet minder dan 24 kandidaturen geselecteerd. Hun troeven? Artistiek coördinator van NTGent Steven Heene kent het klappen van de zweep in het huis. Luk Perceval heeft jaren ervaring als topregisseur in Vlaanderen, Nederland en Duitsland én als artistiek leider van Blauwe Maandag Compagnie (1984 - 1997) en van Toneelhuis (1998 - 2005). Milo Rau is een van de meest boeiende Europese theaterregisseurs van dit moment en sinds 2007 de artistiek leider van het vanuit Duitsland en Zwitserland opererende Institutional Institute of Political Murder (IIPM).

De kandidatuur van de drie werd uit niet minder dan 24 kandidaturen geselecteerd die door een artistieke commissie en jury beoordeeld werden. Verschillende Gentse spelers bundelden hun krachten en waagden hun kans. Ook enkele witte raven deden een poging. Dinsdagavond 25 april 2017 werden, aldus De Standaard, twee coalities voorgedragen aan de Raad Van Bestuur. De coalitie rond regisseur Raven Ruëll (regisseur van onder meer Missie en Para, twee prachtmonologen van Bruno Van den Broecke bij KVS) en RITCS-docent Karel van Haesebrouck moest uiteindelijk de duimen leggen voor het trio.

Waarvoor staat de driekoppige artistieke leiding van NTGent?

Milo Rau (°1977) maakte indruk met, onder meer,The Moscow Trials(2013) waarin hij het proces van Pussy Riot overdeed en vorig jaar met Five Easy Pieces waarin hij kinderen de Affaire Dutroux liet naspelen bij het Gentse kunstencentrum CAMPO. Rau is naast theatermaker ook filmregisseur én journalist. Hij heeft niet alleen een neus voor nieuws en brandende actuele thema's maar weet ook de juiste vorm (film, theater, lezing) te kiezen om daar een zo scherp en relevant 'artistiek statement' over te maken.

Luk Perceval (°1957) is een van onze absolute topregisseurs die in 1997, na het legendarische en acht uur durendeTen Oorlog (een op Shakespeares koningsdrama's gebaseerde tekst van Tom Lanoye die dit najaar door Lanoye zélf opgevoerd wordt, overigens), het Antwerpse stadstheater KNS vertimmerde tot Toneelhuis en vervolgens de nog grotere zalen in Duitsland opzocht. Perceval was al een tijdje op zoek naar een nieuwe plek waar hij zijn sterkte - vernieuwende regies van repertoireteksten - verder kan ontplooien én daarbij kansen kan geven aan acteurs met niet-Europese roots. NTGent lijkt nu een van de plekken te worden waar deze internationaal gelauwerde theaterregisseur zijn plannen kan ontplooien.

Steven Heene (°1969) heeft jarenlange ervaring als journalist bij onder meer De Morgen maar verkaste in 2001 als programmator naar Vooruit, in 2004 trok hij naar Theater Aan Zee en sinds 2009 is hij verbonden aan NTGent. Daar ontpopte hij zich van redacteur/dramaturg tot wat nu 'artistiek coördinator' heet. Heene was de bedachtzame rechterhand van de eerdere artistiek leiders (Johans Simons en Wim Opbrouck) en kreeg op die manier - onbewust - de tijd om rustig naar de positie te groeien die hij nu zal bekleden binnen het huis. Heene ís een Gentenaar en heeft ook een oog en een hart voor de nieuwe generatie die steeds ongeduldiger aan de deuren van het Gentse stadstheater trappelt.

Met dit trio kiest NTGent zéér safe. Het stadstheater gaf iedereen de kans om voor de functie te kandideren maar koos uiteindelijk voor het team met de kandidaat uit eigen huis... Men kiest voor weinig diversiteit in de leidinggevende functies (ook dit stadstheater wordt de komende jaren geleid door een blanke man). Men kiest voor gedegen repertoire, voor oprecht engagement, voor een mogelijke brug naar de nieuwe generatie makers en voor een stevige brug naar Europese theaters (als coproducenten van voorstellingen, bijvoorbeeld).

Dit klinkt beloftevol maar het lijkt toch ook een beetje op oude wijn in nieuwe zakken. De grote vernieuwing en 'reset' lijkt uit te blijven. Kan dit team een frisse wind laten waaien door het huis? Het team zal in elk geval forse inspanningen moeten leveren om NTGent uit te bouwen tot een stadstheater waar élke Gentenaar graag en met nieuwsgierige goesting over de vloer komt. Hoe het trio dit zal klaarspelen, is ook voor hen wellicht koffiedik kijken. Of niet?

Donderdagvoormiddag 27 april 2017 geeft NTGent toelichting bij de beslissing.

