Noem La Madeleine vanaf nu ook Magdalenazaal

Brussels Expo nam in 2016 de Magdalenazaal in hartje Brussel over, en koos voor La Madeleine als officiële naam. Kan niet, vond iemand, want dat is in strijd met de taalwetgeving. De persoon in kwestie diende een klacht in bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT), die hem nu gelijk geeft. Dat meldt Bruzz.

Het kapitaal van Brussels Expo komt namelijk van de stad Brussel en de burgemeester van rechtswege lid van de raad van bestuur, staat in een brief van de VCT aan de stad. De vzw heeft dan ook een taak die het private belang overstijgt en 'plaatselijke Brusselse diensten moeten de berichten en mededelingen die voor het publiek bestemd zijn, in het Nederlands en in het Frans stellen', luidt de logica.

'De Magdalenazaal dient met haar Nederlandstalige benaming vermeld te worden in de Nederlandstalige teksten die op de websites van de Stad Brussel en Brussels Expo worden geplaatst.' De website mag dus niet enkel de Franse naam hanteren, zoals nu. Hetzelfde geldt voor het logo.

Philippe Close (PS), de Brusselse bevoegde schepen is niet van plan om de naam snel te veranderen. 'De Vlaamse Gemeenschap heeft eveneens de naam 'Ancienne Belgique' in plaats van 'Oud België' gekozen', aldus Close. 'Bovendien is de website van de concertzaal perfect tweetalig, en verloopt de officiële communicatie van de zaal vlekkeloos in beide landstalen.' Van den Driessche reageerde op Twitter.

Brussel weigert uitvoering beslissing Vaste Comm.Taaltoezicht eentalig FR benaming Magdalenazl.VCT moet kunnen afdwingen.Tijd vr Verandering -- Johan Vd Driessche (@jvddriessche) 8 mei 2017

De vergelijking met de Ancienne Belgique of met de Botanique klopt ook niet, zegt Johan Van den Driessche, Brussels gemeenteraadslid voor N-VA. 'De AB is van de Vlaamse gemeenschap, die zelf heeft beslist om die historische naam eraan te geven. De Botanique is van de Franse gemeenschap, nogal wiedes dat die Franse naam geen probleem is. Maar de Magdalenazaal is van Brussels Expo, heeft een lange geschiedenis en is jarenlang door beide gemeenschappen vaak gebruikt geweest. In 2016 heeft Brussels Expo de Nederlandse naam weggelaten. Een provocatie naar de Nederlandstaligen toe, vind ik.'

'Waarom geen neutralere naam?' stelt Van den Driessche voor. 'Ik zie niet in wat er mis is met een mooie Franse én Nederlandse naam.'