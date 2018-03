'Muy complicado' van Arsenaal / Lazarus: eerst de tederheid, dan de kleurenkitsch

Waarschuwing: wie graag nog op een ordentelijke manier naar Oscar en The WolfsStrange Entity luistert, sluit best even de oren af tijdens de openingsscène van de nieuwste van Arsenaal / Lazarus. Muy Complicado opent met een heerlijk hilarische scène waarin alle acteurs netjes op een rijtje vooraan op het podium staan om er smoelen- en stuiptrekkend te dansen op het nummer.

