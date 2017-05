Michael Moore gaat naar Broadway met anti-Trumpshow

Op 10 augustus - vanaf 28 augustus zijn er previews - gaat The Times of My Surrender in première in het Belasco Theatre op Broadway, het kloppende hart van het Amerikaanse theater. Geen musical zoals je zou verwachten, maar een onemanshow van Michael Moore.

De regisseur van Fahrenheit 9/11 en het Oscarwinnende Bowling For Columbine neemt met de voorstelling de Amerikaanse president Donald Trump op de hak. Can a Broadway show take down a sitting president? vraagt de poster dan ook provocerend.

Volgens Moore wordt het 'een humoristisch stuk over een land dat net een gek heeft verkozen - ik bedoel, er is geen andere manier om het te zeggen.' Het wordt 'geen stand-up of TED talk', maar een 'ontwikkeld staaltje entertainment voor mensen die graag denken.'

Regisseur van het gebeuren is Michael Mayer, die een Tony Award op zak heeft en eerder de Green Daymusical American Idiot regisseerde. 'Wat de wereld nu nodig heeft, is Michael Moore op een Broadwaypodium die zijn hilarische verhalen en opruiende politieke perspectief deelt om een soort dialoog te creëren die alleen in het theater voorkomt', zegt Mayer op de site van Broadway.

Het is niet de eerste keer dat de regisseur, die ook bekend is als tv-maker en schrijver, in de pen kruipt tegen Trump. In oktober vorig jaar lanceerde hij een korte documentaire annex spoken word-performance, Michael Moore in Trumpland.

Voor wie deze zomer in New York is en zin heeft in een avondje theater: tickets voor The Times of My Surrender kosten 64 tot 257 dollar, omgerekend 70 tot 281 euro.

Lees ook: Een terugblik op het filmische parcours van Michael Moore