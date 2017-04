Marina Abramovic debuteert bij Opera Ballet Vlaanderen

Het huis presenteert vijftien producties en vier concerten, waaronder negen nieuwe producties en vier wereldcreaties. Het seizoensthema is 'Rien ne va Plus'. Alle creaties verhouden zich op de een of andere manier tot deze slagzin uit de gokwereld. De opera's focussen vooral op het risicovolle in het leven, de balletproducties focussen op het kantelmoment tussen het leven en de dood.

OPERAPRODUCTIES

Een van de opmerkelijkste creaties is de opera Pelléas et Mellisande ter gelegenheid van het Debussy-jaar 2018. De opera zal geregisseerd worden door choreografen Sidi Larbi Cherkaoui en Damien Jallet. Performancekunstenares Marina Abramovi? - die reeds in 2013 samenwerkte met Cherkaoui in l'Opéra de Paris - zal de voorstelling vormgeven. Ook de dansers van Ballet Vlaanderen, Koor, en Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen onder leiding van Aléjo Perez werken mee aan deze internationale coproductie. De kinderoperaproductie sluit aan bij deze productie. De Petit Pelléas in een bewerking van de jonge regisseuse Lucia Brnic wordt een samenwerking met de International Opera Academy.

Nog een opvallende naam is tweevoudig Oscarwinnaar Christoph Waltz. Na zijn gesmaakte regiedebuut van Der Rosenkavalier (2015-2016) keert hij terug naar Opera Vlaanderen voor de laatste titel in de reeks late Verdi's: Falstaff. De Tsjechische dirigent TomᨠNetopil staat in voor de muzikale directie.

Andere producties waarnaar het uitkijken is, zijn: het zeldzaam gebrachte Das Wunder der Heliane van Korngold (in een regie van David Bösch), De Speler van Prokovjev in een regie van de in Duitsland vermaarde Karin Henkel en Michael Hampes regie van La Clemenza di Tito, een van de meesterwerken uit Mozarts oeuvre.

BALLETPRODUCTIES

Ballet Vlaanderen wist de beroemde Canadese choreograaf Éduard Lock te strikken voor een tweeluik rond de mythische figuur Orfeo. De wereldcreatie wordt gespreid over twee mixed bills. Het eerste deel van de wereldcreatie is te zien tijdens de triple bill L'Oiseau de Feu. Die titel verwijst naar de choreografie die Sidi Larbi Cherkaoui in 2015 creëerde op het gelijknamige werk van Stravinksy (versie 1919) en waarin de kracht van de mens om als een feniks uit zijn as te herrijzen centraal staat. Daarnaast wordt ook Ten Duets on a Theme of Rescue van de Canadese Crystal Pite getoond. Het tweede deel van Orfeo is te zien als onderdeel van de mixed bill Selon Désir, genaamd naar het werk van de Griekse choreograaf Andonis Foniadakis. Ook Cherkaoui's Faun én Nijinski's Prélude à l'après-midi d'un faune zijn te zien.

Ballet Vlaanderen presenteert ook nog een derde triple bill: Memento Mori,dat is ook de titel van de nieuwe creatie die Sidi Larbi Cherkaoui deze zomer in Monaco maakt. Ook In your rooms van de Israëlisch-Britse choreograaf en componist Hofesh Shechter maakt deel uit van deze avond, net als William Forsythe's Workwithinwork.

Ook nog te zien: Faust in de choreografie van Jean-Christophe Maillot, de kinderproductieAls niemand me ziet en enkele hernemingen waaronder Exhibition (2015/2016), dat zopas genomineerd werd voor een Prix Benois de La Danse in de categorie beste choreografie.

