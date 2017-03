Luk Perceval, Ivo van Hove én Anne Teresa De Keersmaeker tonen nieuw werk tijdens Ruhrtriennale 2017

Deze editie is de laatste editie onder het artistieke leiderschap van Johan Simons. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om toppers uit de Lage Landen uit te nodigen: onder meer Ivo van Hove, Luk Perceval, Anne Teresa De Keersmaeker en Philippe Van Herreweghe zijn present.

HOOP ALS RODE DRAAD DOORHEEN HET FESTIVALPROGRAMMA

Tijdens de presentatie van het festivalprogramma omschreef Johan Simons zijn functie als festivaldirecteur met de hulp van Friedrich von Schillers gedicht 'Ode aan de Vreugde'.(1785). '"Be embraced" - I began my artistic directorship of the Ruhrtriennale with these two words from Schiller's Ode To Joy. I shall close it with three more ideas from the same poem: "joy", "beautiful" and "spark of God".' Simons stutte zijn artistiek leiderschap op enkele begrippen uit dat gedicht: 'wees verbonden', 'vreugde', 'schoonheid' en 'iets van God'. Misschien, zo vindt Simons, kunnen de begrippen ons wat hoop aanreiken in deze woelige tijden. Die hoop en het geloof in een mooie, haast utopische toekomst leest hij in de meer dan veertig voorstellingen die tijdens het festival te zien zijn.

AANRADERS

Het festival opent met Pelléas et Mélisandein de Jahrhunderthalle Bochum. Claude Debussy's opera wordt gedirigeerd door Sylvain Cambreling en geregisseerd door Krzysztof Warlikowski. De Canadese sopraan Barbara Hannigan speelt Mélisande, de Hongaars-Roemeense bariton Gyula Orendt is Pelléas.

Andere aanraders zijn de opera Kein Licht(waarvoor een tekst van Elfriede Jelinek gebruikt wordt) en Johan Simons' Cosmopolis, naar de gelijknamige roman van Don DeLillo. De muziek wordt gecomponeerd en gespeeld door BL!NDMAN, onder leiding van Eric Sleichim. Het is ook uitkijken naar de première van Hunger, het slotluik van Luk Percevals driedelige bewerking van Les Rougons-Macquart, de romancyclus van Emile Zola. Dit luik zal samen met de andere delen (Lieve en Geld) te zien zijn. Verder presenteren ook Ivo van Hove en Anne Teresa de Keersmaeker nieuw werk. Van Hove stelt Kleine Seelen (naar Louis Couperus' De boeken der kleine zielen) voor. De Keersmaeker toont Bach.Cellosuiten. En naar de Marienvesper van Collegium Vocale en Philippe Van Herreweghe is het evengoed uitkijken, evenals naar Projecting (Space) van Meg Stuart.

In NTGent verliep Johans Simons' afscheid als artistiek leider wat 'rommelig', van de Ruhrtriënnale neemt hij wél afscheid in schoonheid en grandeur.

(EVS)

Meer info: www.ruhrtriennale.de