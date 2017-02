Leuven pakt uit met nieuw circusfestival 'CIRKL'

'CIRKL' kiest bewust voor de stad als podium voor vernieuwend circus. Het festivalcentrum zal zich in het nieuwe Sluispark aan de Vaartkom bevinden. De omliggende gebouwen en pleinen vormen de scènes voor de voorstellingen. Het festival moet Leuven op de kaart zetten als circusstad.

Cultuurcentrum 30CC organiseert het festival in samenwerking met Cirkus in Beweging, een van de grootste circusateliers in Europa. Het festivalprogramma zet zowel in op toppers als op jong talent.

Enkele toppers zijn, volgens festivalcoördinator Jonas Van Soom (30CC), het Australische gezelschap Gravity & Other Myths en het jonge Vlaamse Collectif Malunés. Gravity & Other Myths brengt met A Simple Space een voorstelling waarin zeven acrobaten de grenzen van hun circuslichaam opzoeken. Collectif Malunés nodigt het publiek uit in hun feeërieke circustent en speelt er het circussprookje Forever Happily ...

Het jonge circusgeweld bezet OPEK en De Smidse. Onder meer Wet Kiss Company, RRRush (uit circusatelier Circolito, Mechelen), Dyne (uit Cirkus in Beweging) en Familiar Faces (uit circushogeschool ACaPA, Tilburg) treden er op.

In en om het festivalcentrum zijn er gratis optredens voor alle leeftijden. Zo zullen de artiesten van Lyapunov via slacklines - een soort slappe koorden die op twintig meter hoogte tussen de verschillende historische en nieuwe gebouwen gehangen worden - voor spektakel zorgen. Verder zijn er workshops en houdt Die Verdammte Spielerei de sfeer erin dankzij hun 'Langste Fanfare'.

Meer info: www.cirklcircus.be

(EVS)

