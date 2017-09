Leren balanceren met 'Galileo' : poëtisch fysiek theater met slapstick humor

Ken je van die dagen waarop het moeilijk gaat en je geen houvast lijkt te vinden, maar alles dan uiteindelijk toch nog goedkomt? Zo zwalpen de jonge theatermakers Ferre Marnef (1994) en Louis Janssens (1995) over het podium in 'Galileo'. Het leven is immers ook een beetje leren balanceren.