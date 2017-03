Kunstenfestival Watou gaat door

Vzw Kunst, die het Kunstenfestival al zeven jaar organiseert, werd door de stad Poperinge gevraagd om de organisatie verder te zetten. Komende zomer vindt daardoor de 38ste editie van het festival plaats, van 4 juli tot 2 september 2017.

In april 2016 raakte bekend dat vzw Kunst vanaf 2017 niet langer structureel erkend werd binnen het kunstendecreet en zo ongeveer €400.000 aan subsidies kwijtspeelde. Zo leek de editie van Kunstenfestival Watou in 2016 (met 24.000 bezoekers) de laatste editie te worden. Maar, Stad Poperinge sprong samen met de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse gemeenschap in de bres. Zij engageren zich samen voor €350.000, ongeveer de helft van het totale organisatiebudget van een editie van het festival.

De overige middelen haalt vzw Kunst uit eigen inkomsten, waaronder een crowdfunding-actie die vorige zomer werd gestart en inmiddels €24.000 opbracht.

Intendant Jan Moeyaert is opgelucht. 'De onzekerheid van het voorbije jaar woog zwaar en zorgde er zelfs voor dat de helft van ons team, dat eigenlijk al veel te klein was, wegviel. Naast de zoektocht naar geld moesten we dus ook op zoek naar nieuwe medewerkers. Wat niet evident is als je zelf geen zekerheid hebt over het voortbestaan van je organisatie. Maar vandaag staan we er, na een lange periode van onderhandelingen, terug. Het team werd aangevuld met enkele enthousiaste mensen, de financiële situatie lijkt in orde te komen en ook inhoudelijk ziet het er goed uit.'

Het thema van de 38ste editie van het festival wordt 'Over alleenigheid en ondragelijke eenzaamheid'.

www.kunstenfestivalwatou.be