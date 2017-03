'Klutserkrakkekilililokatastrof' van Ballet Dommage en fABULEUS bruist van het spelplezier

Klut en Lilo, een rondreizend zigeunerduo, neemt jong en oud mee op een wervelend avontuur in Klutserkrakkekilililokatastrof. Fans van Emir Kusturica trekken best stante pede met of zonder hun kroost naar deze voorstelling.