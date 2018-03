Josse De Pauw: 'Je mag mensen niet verplichten om naar kunst te gaan kijken'

Hier kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief van Zwijgen is geen optie.

In een interview voor de online talkshow Zwijgen is geen optie praat acteur en theatermaker Josse De Pauw openhartig over de plaats van kunst in onze samenleving, over macht, over twijfel en over zoeken naar verschillen in plaats van gelijkenissen. Ook op enkele fases uit zijn eigen carrière blikt hij terug, zoals de theatergroep Radeis. Daarmee maakte De Pauw onder meer een Amerikaanse tournee.

'In Los Angeles vroeg iemand ons om op Broadway te gaan staan. Daar moet je wel even over nadenken. We zijn een hotelkamer binnengegaan, hebben champagne gedronken en beslist om nee te zeggen. We hadden daarvoor al beslist om te stoppen. Je weet op tournee maanden op voorhand waar je zal zijn, dat was een beetje beangstigend.'

'De kunsten dienen de vrijheid, niet het geld', vindt De Pauw. 'Daarom ben ik ook mijn hele leven tegen schoolvoorstellingen geweest. Je mag mensen niet verplichten om naar het theater te gaan, je kunt ze er enkel maar mee in contact brengen.'

Arrogante westerlingen

'Het is een forum waar alles kan, alles bekeken kan worden en je over alles kan denken. Jij denkt wat ze denkt, zij doen wat ze te doen. De kunsten zijn de meest beleefde communicatievorm die onder mensen mogelijk is, omdat niemand je ergens toe dwingt. Je kunt een boek lezen en tegen iedereen zeggen dat het een rotboek is. Maar jij gaat niet op het bakkes van de schrijver slaan en de schrijver niet op dat van jou. Ik begrijp heel goed waarom een rigide beleid dat wil afschaffen, net omdat alle vragen daar mogen gesteld worden.'

De Pauw was lang getrouwd met de Japanse Fumiyo Ikeda. 'Zij zei me: "Jullie hebben geen hoe arrogant westerlingen zijn."' En dat terwijl zoveel andere culturen hun eigen geschiedenis hebben, heel anders geëvolueerd en gegroeid zijn, vaak even straf. Al die andere culturen zijn zich steeds meer aan het menen in onze samenleving. Dat zijn vaak de overwegingen die we in de toekomst moeten maken. Nu zijn we altijd maar op zoek naar de gelijkenissen. Ik denk dat we beter zouden kijken naar de verschillen en die aanvaarden, omdat die ons misschien zouden kunnen inspireren en bijsturen.'