Johan Heldenbergh speelt Karl Marx als een vlotte kerel die zichzelf te weinig vragen stelt

Stefaan Van Brabandt heeft zijn zaakjes goed geregeld. Als tekstschrijver hoeft hij zich in ieder geval geen zorgen te maken over werkzekerheid: de komende jaren schrijft hij monologen voor een indrukwekkende reeks filosofen. Eerst was er al Socrates, nu is er Marx. Later volgen nog Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Foucault, Arendt, Sartre en De Beauvoir. Die twee laatste krijgen een dialoog. Na twee voorstellingen, is het opzet wel duidelijk. Als het comedians zijn die de meeste mensen nog naar een theaterzaal weten te lokken, zullen we de bekendste filosofen daar maar naar restylen.

