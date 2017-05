Johan De Smet ontvangt de ASSITEJ Award for Artistic Excellence

Om de drie jaar organiseert ASSITEJ - een wereldwijd netwerk rond podiumkunsten voor kinderen en jongeren, opgericht in 1965 - een wereldcongres dat de lijnen voor de komende drie jaar uitzet. Dat congres is steeds gekoppeld aan een festival waarin producties vanuit de hele wereld te zien zijn, en aan een conferentie. Momenteel vindt het congres plaats in Kaapstad.

Tijdens dat wereldcongres werd die Award for Artistic Excellence uitgereikt. In 2014 werd hij gewonnen door de 'grande dame' van het Nederlandse jeugdtheater Liesbeth Coltof (Toneelmakerij). Aan de prijs is een bedrag van $5000 verbonden. Alle lokale ASSITEJ-centra (wereldwijd) kunnen een (internationale) kandidaat voordragen, waarop de jury deze maal koos voor Johan De Smet.

De Smet (°1970) leidt de Kopergietery sinds 2003. Voordien was hij er letterlijk en figuurlijk kind aan huis, eerst als jonge acteur in de Theaterateliers van Eva Bal (Speelteater Gent), later als regisseur. Topvoorstellingen van zijn hand zijn De legende van Woesterdam (co-creatie met Studio Orka), Gebroken dromen (co-creatie Mambocito Mio), De geschiedenis van de wereld aan de hand van banaliteiten (samen met Titus De Voogdt) en recent Mémé de Peetmoeder (met Jan Sobrie) en 9 (met Cas Public). Hij streeft telkens naar een intensief gebruik van live muziek, video en/of dans én streeft ook naar internationale verbindingen tussen verschillende (jeugd)theaterhuizen.

Wat is ASSITEJ?

ASSITEJ brengt professionelen samen die actief zijn in podiumkunsten voor een jong publiek en stimuleert de uitwisseling van kennis en artistieke praktijken. Daarnaast komt ASSITEJ op voor het recht van kinderen en jongeren op cultuur. De Zuid-Afrikaanse Yvette Hardie is momenteel voorzitter van het wereldwijde netwerk. Op dit moment zijn 83 landen, waaronder België, lid. Ook België heeft een afdeling van ASSITEJ. ASSITEJ Belgium is een samenwerking tussen de gemeenschappen. Het werd in zijn huidige vorm twee jaar geleden opgericht door Kunstenpunt, Wallonie-BruxellesTéâtre/Danse en enkele structuren uit het veld (uit de drie gemeenschappen) waaronder KOPERGIETERY, HETPALEIS, Theater De Spiegel, Krokusfestival en verschillende Brusselse en Waalse partners onder wie Théâtre de la Galafronie. ASSITEJ Belgium wil de samenwerking tussen de gemeenschappen (de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap én de Duitstalige Gemeenschap) op vlak van kinderkunsten bevorderen en stimuleert ook internationale uitwisseling en samenwerking.

MéMé de Peetmoeder ( trailer ) from Kopergietery on Vimeo.