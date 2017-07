Jan Vandenhouwe is artistiek directeur opera bij Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen

De musicoloog en operadramaturg werkt sinds enkele jaren als chef-dramaturg bij de Ruhrtriennale, waar hij ook lid is van het directiecomité. Bij de Ruhrtriennale, een van de grootste Europese kunstenfestivals, is Jan Vandenhouwe samen met Johan Simons verantwoordelijk voor de opera- en muziekprogrammatie.

Hij kreeg de operamicrobe te pakken toen hij op jonge leeftijd een voorstelling van Parsifal bijwoonde in de opera van Gent. Het leidde tot zijn studiekeuze: musicologie en cultuurmanagement aan de universiteiten van Leuven en Antwerpen. Na een periode als operarecensent voor De Standaard, werd hij de persoonlijke assistent van Gerard Mortier bij de Opéra National de Paris. Later was hij enkele jaren artistiek coördinator bij het Concertgebouw in Brugge.

Als dramaturg werkte Jan Vandenhouwe de voorbije jaren samen met regisseurs als Ivo van Hove, Johan Simons en Alain Platel. Hij was ook dramaturg van de internationaal bejubelde Cosi fan tutte in de regie van Anne Teresa De Keersmaecker in de Opéra National de Paris. Andere recente producties waar hij bij betrokken was, zijn Nicht Schlafen en C(h)OEURS (Alain Platel), Salome en Brokeback Mountain (Ivo van Hove) en Das Rheingold en Alceste met Johan Simons.

André Gantman, voorzitter raad van bestuur, licht toe dat men met Jan Vandenhouwe resoluut voor een jonge kracht koos. 'Niettemin leest zijn indrukwekkend palmares als een who is who aan de top van de internationale kunstwereld. Samen met hem, Sidi Larbi Cherkaoui en de nieuwe algemeen directeur Bart Van der Roost heeft deze instelling stevige pijlers waarop we Kunsthuis verder kunnen uitbouwen tot het artistieke baken in Vlaanderen.'

Jan Vandenhouwe is verheugd in de in de voetsporen te kunnen treden van Aviel Cahn. Hij vindt het nog te vroeg om iets te vertellen over zijn artistieke plannen. 'Maar met zijn drie theaters in twee steden, het eigen koor, kinderkoor en orkest en de steeds innigere band met Ballet Vlaanderen heeft Kunsthuis een uniek profiel binnen de internationale operawereld', aldus Vandenhouwe. Hij gelooft dat Opera Vlaanderen alles heeft om het kloppende artistieke hart te zijn van Vlaanderen én Europa te zijn. 'Ik kijk er naar uit om met alle teams binnen het Kunsthuis dat hart vol passie te laten bonken.'

Vandenhouwe volgt Aviel Cahn op, die aanblijft tot de zomer van 2019 en daarna intendant wordt van Le Grand Théâtre de Genève.

