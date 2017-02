Jan Fabre eert België én neemt nationalisme op de korrel

Op 18 juli 2017 gaat op Impulstanz Fabres nieuwe voorstelling Belgian Rules/Belgium Rules in wereldpremière. Het belooft niet enkel een luchtige hommage aan zijn moederland te worden maar ook een 'humoristische benadering van de nationalistische tendensen in Europa'.

Behalve de voorstelling zal ook Fabres retrospectieve Stigmata. Actions & Performances 1976-2013 te zien zijn in het Weense Leopold Museum. Fabre zal er ook een nieuwe solo presenteren. Daarnaast geeft hij tijdens de achtdaagse masterclass From Act to Acting - the guiding line for the performer of the 21st century een inkijk in zijn methodiek.

Het festival presenteert verder werk van onder meer Anne Teresa De Keersmaeker, Salva Sanchis, Wim Vandekeybus, MaisonDahlBonnema en Vera Tusing. Jonge choreografen en dansers krijgen een platform tijdens [8:tension] Young Choreographers' Series.

Alle info: www.impulstanz.com

Vorig jaar was Fabres Mount Olympus te zien in Wenen tijdens de Wiener Festwochen:

Anne Teresa De Keersmaeker is te gast tijdens Impulstanz 2017 met een herwerking van A Love Supreme:

Salva Sanchis presenteert er Radical Light: