Ivo van Hove en Anne Teresa De Keersmaeker bewerken 'West Side Story' in New York

Op 6 februari 2020 gaat in New York een nieuwe versie van Leonard Bernsteins West Side Story in première. Dat is op zich al bijzonder - de erven van Bernstein waken streng over zijn erfenis - maar wat nog straffer is, is dat twee sleutelrollen in de artistieke ploeg voor Belgen zijn weggelegd.: Ivo Van Hove regisseert de productie, Anne Teresa De Keersmaeker tekent voor de choreografie.

Het nieuws geraakte bekend door producer Scott Rudin, die eerder al twee voorstellingen van Ivo Van Hove produceerde op Broadway. Ook Dekeersmaeker heeft een band met New York, de stad waar ze studeerde. West Side Story is de eerste productie waar de twee iconen van de Belgische podiumkunsten samen aan werken.

In een persbericht reageert Van Hove enthousiast. 'Ik ben ook ontzettend blij dat Anne Teresa De Keersmaeker dit samen met ons wil maken. Ik beschouw haar als één van de toonaangevende choreografen in de wereld. Het is voor het eerst dat in de Verenigde Staten een nieuwe choreografie wordt toegelaten.'

Erfgenaam Jamie Bernstein roemt de relevantie van de musical, ook in 2018. 'Het thema van liefde die wordt vernield door haat en intolerantie is vandaag even krachtig als in de tijd van Shakespeare. Maar de plotlijn over het misbruik van Puerto Ricaanse migranten maakt West Side Story vandaag relevanter dan ooit tevoren.' 'In onze wereld waar gemeenschappen en culturen weer radicaal tegenover mekaar staan en er al te vaak naar geweld als oplossing wordt gegrepen, is deze musical meer dan ooit relevant', beaamt Van Hove.