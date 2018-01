Ivo van Hove 19e op lijst van invloedrijkste theatermakers wereldwijd

Van Hove wordt door The Stage gelauwerd omwille van zijn veelzijdigheid en zijn auteursblik op het theater: 'Van Italiaans neorealisme tot New Yorks seventies drama: van Hove blijft zijn eigen stempel drukken op producties'. In 2016 wierp de regisseur nog heel wat hoge ogen met zijn adaptatie van de Oscarwinnende film Network.

Op de eerste plaats van The Stage 100 eindigde Vicky Featherstone, de artistiek directeur van het Royal Court Theatre in Londen. Zij leidt de lijst omwille van haar programmering, maar vooral omdat ze een sterke stem was in het debat over seksueel grensoverschrijdend gedrag in het theater.